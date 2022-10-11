Семь человек погибли с начала года в дорожных авариях на «встречке» в Карелии

Дорожные полицейские подсчитали, что с начала года в ДТП на встречной полосе погибли семь человек.

С начала 2022 года в 54 дорожных авариях, связанных с выездом на встречную полосу, семь человек погибли, 78 - травмированы.



В октябре и ноябре за это нарушение дорожные полицейские привлекли к отвественности 100 водителей. Из них один совершил подобное во второй раз.



Госавтоинспекция предупреждает об опасности обгона в запрещенных местах. Недостаточный обзор и высокая скорость автомобилей не оставляют шанса избежать столкновения, сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии.