Семь человек с коронавирусной инфекцией умерли в городе горняков Карелии в июне

Главный врач Межрайонной больницы №1 Евгений Шубин рассказал о ситуации с коронавирусом в Костомукше.

Главный врач Межрайонной больницы № 1 обратился к костомукшанам, рассказав о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

«Мы сейчас в начале третьей волны эпидемии, идёт быстрый рост заболеваемости, и вызван он, похоже, дельта-штаммом коронавируса (он же — индийский)», — сообщил Евгений Шубин, отметив, что вакцина Гамковидвак (Спутник V) эффективна для предотвращения осложнений инфекции, вызванной дельта-штаммом коронавируса.

Главный врач Межрайонной больницы № 1 признался, что врачам не всегда удаётся справиться с заболеванием.

«За июнь умерло семь пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницах Карелии уже не хватает кислорода для пациентов. Ещё недавно мы слышали об аналогичной ситуации в Индии и думали, что за кошмар там происходит. А ведь самое тяжелое время впереди, третья волна только начинается. У нас два выхода: либо создать иммунную прослойку 60% населения (а это реально в короткие сроки, как показал опыт западных стран), или эпидемия со всеми ее составляющими: масса заболевших, паника, умершие, жесткий локдаун. Выбор за нами», — уверен главврач.