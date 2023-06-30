«Семь человек с переломами»: подробности ДТП с участием автобуса на юге Карелии (ФОТО)

Названо число пострадавших и причина аварии автобуса в Лахденпохском районе Карелии.

В прокуратуре Карелии рассказали подробности ДТП с участием автобуса в Лахденпохском районе Карелии.

Автобус «Neoplan» занесло на дороге между поселком Куркиеки и островом Койонсаари, он съехал в кювет, а затем опрокинулся набок. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение 47-летним водителем скоростного режима.

На место происшествия выехал прокурор Лахденпохского района Валерий Долгов. В настоящий момент проверяется соблюдение требований, предъявляемых к оказанию туристских услуг и содержанию автомобильных дорог.

По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, всего в автобусе, перевернувшемся на дороге возле послека Куркиеки Лахденпохского района Карелии, находилось 40 человек — туристы из Нижегородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Пензы. В Сортавальскую ЦРБ были направлены 10 пострадавших. У семи из них зафиксированы переломы различной локализации, а также вывихи и ушибы. Их жизни, по словам министра, ничего не угрожает.

Как позже уточнили в Минздраве республики, два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии с черепно-мозговыми травмами. В автобусе было пятеро детей, но ни одному из них не понадобилась помощь.

Между тем, в Следкоме Карелии проводится доследственная проверка обстоятельств аварии. Следователи изъяли документацию о техническом состоянии автобуса, опросили участников и свидетелей ДТП.

По последней информации, опубликованной в группе "Лахденпохья - НАВСЕГДА!", один из разбитых автобусов уже перевезли в райцентр.

Напомним, две аварии с автобусами произошли днем 1 июля возле поселка Куркиеки. Если один автобус съехал в кювет, то второй перевернулся после съезда с дороги. Пострадавших направили в больницы Сортавалы и Приозерска.