Семь двоен родилось в Петрозаводске в августе

В Республиканском перинатальном центре рассказали, сколько малышей появилось на свет в учреждении.
Всего в Петрозаводске в августе появилось на свет 285 детей, рассказали в паблике Республиканского перинатального центра в ВК.
— Мальчиков родилось больше, чем девчонок, — 162, а девочек 123. При этом семь двоен, — уточнили в роддоме.
Ранее стало известно, сколько детей родилось в России в 2025 году. По данным на июль 2025 года было зарегистрировано более миллиона новорожденных, в том числе более 7,3 тысяч двойняшек.