Семь лесных пожаров вспыхнули в Карелии с начала сезона

С начала сезона в лесах Карелии произошли семь пожаров. Это больше, чем было к 26 мая 2022 года, сообщили в республиканском Минприроды.

По данным Минприроды Карелии на утро 26 мая, с начала сезона в лесах республики зарегистрировано семь лесных пожаров на общей площади 18,58 гектара.



В прошлом году к этой дате специалисты зафиксировали пять лесных пожаров на площади 7,15 гектара.



Все возгорания потушены в первые сутки. По предварительным данным, в пяти природных пожарах виновны жители Карелии, кроме того, два возгорания произошла от искр линий электропередачи.



Отметим, на всей территории республики введен особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания в лесах.



В Карелии работают бесплатные круглосуточные телефоны лесной охраны: 8 (814-2) 55-55-80, 8 (800) 100-94-00. Граждан призывают сообщать об увиденных пожарах.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Пудожском, Прионежском и Медвежьегорском районах прогнозируется четвертый, высокий класс пожарной опасности.



Власти просят жителей строго соблюдать правила поведения в лесу и принять все возможные меры по предупреждению пожаров.