Семь популярных радиостанций временно замолчат в Петрозаводске

С 22 по 28 сентября в нескольких населенных пунктах Карелии пройдут плановые профилактические работы на телерадиопередающих станциях. Из-за этого возможны кратковременные перерывы в вещании.

Как сообщил Радиотелевизионный передающий центр РК.

В Петрозаводске отключения затронут популярные радиостанции. В четверг, 23 сентября, с 8:00 до 13:00 не будут работать «Вести FM», «Радио Дача», «Новое радио» и «Радио Шансон». В субботу, 25 сентября, также с 8:00 до 13:00 отключат «Ретро FM», «Наше радио» и «Энерджи».

В других населенных пунктах работы пройдут с 11:00 до 17:00. В Деревянке — 22 сентября, в Амбарном, Пуйкколе и Суккозере — 23 сентября, в Лендерах и Софпороге — 24 сентября, в Лоухи и Реболах — 25 сентября.