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Семь сотрудников и те же проблемы: краевед рассказал, как в Карелии появилась Госавтоинспекция

Новости. Общество
13:55, 03 Июля 2025
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Журналист и краевед Ростислав Гладких рассказал для «Столицы на Онего», как в нашей республики появилась эта служба.

Сегодня, 3 июля, исполняется 89 лет со дня образования службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сейчас она называется, как и раньше, ГАИ. А как было в Карелии?

К 1926 году во всей Карельской трудовой коммуне насчитывалось всего около двадцати грузовых и легковых автомобилей марок «Уайт», «Форд», «Лорен-Дитрих», «Бенц», «Руссо-Балт» и «Додж». Так что в те времена автомобили тогда никто не называл «источником повышенной опасности».
Но это в Карелии. А вот еще в 1920 году Владимир Ленин подписал декрет «Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностям», который уже предусматривал введение определенных требований к автотранспорту и водителям. Автомобили надо было регистрировать, вешать на них госномера, водители должны были иметь удостоверения и путевые листы. И, главное, был создан специальный орган, следивший за всеми этими правилами — будущая автоинспекция.

Кстати, уже в 1922 году появился символ ГАИ — жезл! В инструкции говорилось, что в «целях правильного регулирования уличного движения всем постовым милиционерам вручаются жезлы». Длина символа ГАИ тогда составляла 11 вершков и был он красного цвета с желтой рукояткой.

А в Карелии ГАИ рождалась долго. Поначалу в службе работало всего семь человек, включая бухгалтера. Но со временем, когда парк автомобилей существенно увеличился, увеличивались и штат сотрудников ГАИ, расширились их обязанности. При этом ГАИ тогда не была отдельной службой.

И вот историческая дата: 3 июля 1936 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР № 1182, согласно которому ГАИ перешла под ведомство Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Это и есть день рождения ГАИ-ГИБДД России и, понятно, Карелии. Первым начальником нашего ГАИ стал А. И. Ульченко.

Во время войны автотранспорт был востребован как никогда и, казалось бы, — до соблюдения ли правил было тогда? Однако инспекторы ГАИ не забывали о своих обязанностях: например, в 1942 году в Беломорске (который выполнял роль столицы республики, так как Петрозаводск был под финской оккупацией, — прим. ред.) они дважды провели техосмотр транспорта — а это 1722 автомобиля.

О ДТП тогда ничего не говорилось, но одно серьезное происшествие все-таки было зафиксировано: в 1944 году водитель выехал на железную дорогу, автомобиль протаранил поезд — в результате погиб начальник Беломорстроя.

В истории ГИБДД республики вообще очень много исторически интересных фактов. Например, сводки происшествий. В 1946 году сообщалось, что «… Количество дорожных происшествий на автотранспорте… и жертвы от них… из квартала в квартал увеличиваются».

В 1949 году официально сообщалось, что число дорожных происшествий возросло на 80 процентов, а пострадавших — на 70. «Надзор за движением транспорта и пешеходов осуществляется плохо» — говорилось в документе.

«Управление автомобилями в нетрезвом состоянии, превышение скорости, езда на технически неисправных автомобилях носит массовый характер и является основной причиной происшествий».

Согласитесь, в этом смысле сейчас мало что изменилось.

При этом количество автотранспорта в те годы увеличилось еще на 1300 единиц.

Кстати, о пьяных водителях. Еще в 40-х годах прошлого века управление автомобилем в нетрезвом состоянии считалось серьезным нарушением. Вот одно из них — пьяный водитель автобуса, да еще и без прав, наехал в Петрозаводске на колонну военнослужащих. Посадили его в тюрьму или расстреляли за многочисленные жертвы — не известно.

Рост ДТП постоянно увеличивался, поэтому власти Петрозаводска, совместно с ГАИ ограничивали скорость движения в городе, устанавливали разного рода дорожные знаки (в 1950 году их в городе было всего 25) и светофоры (их начали устанавливать еще в 1945 году на самых проблемных перекрестах — Ленина-Энгельса, Ленина-Куйбышева и т. д.).

Но все это мало помогало: надзор за соблюдением ПДД осуществлял взвод регулирования дорожного движения, состоявший в основном из женщин. При этом зарплаты у инспекторов были настолько низкими, что найти желающих стоять на перекрестках в жару и стужу было сложно. В Петрозаводске должно было быть 12 постов регулирования движения, но они очень редко работали одновременно.

Кстати, некоторое время назад автомобиль ВАЗ — «копейка» встала возле въезда в Управление ГИБДД в Петрозаводске. На патрульную машинку, которую использовали для работы (да и в кино) в 1970-е — 80-е годы прошлого века, просто не налюбоваться. Она в идеальном состоянии и, как сообщили в ГИБДД, пришла сюда своим ходом. Заметим, что автомобиль стоит рядом с памятным знаком и аллеей, которую высадили сотрудники ведомства.

С праздником, уважаемые сотрудники Госавтоинспекции!

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