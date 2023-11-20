Семь водителей пошли домой пешком после встречи с дорожными полицейскими в Петрозаводске

За выходные дни в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления автомобилем семерых водителей.

В ГИБДД карельской столицы привели статистику за выходные: в Петрозаводске семь водителей были отстранены от управления автомобилем.

Так, зав минувшие выходные в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления семь водителей: трое управляли в состоянии опьянения, четверо ехали без прав.

В отношении нарушителей составили административные материалы, автомобили перевезли на штрафстоянку.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность - лишение прав от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность - до двух лет лишения свободы.



За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

В ГИБДД призывают горожан сообщать о пьяных автолюбителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.