Семь водителей пошли домой пешком после встречи с дорожными полицейскими в Петрозаводске

За выходные дни в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления автомобилем семерых водителей.
В ГИБДД карельской столицы привели статистику за выходные: в Петрозаводске семь водителей были отстранены от управления автомобилем.
Так, зав минувшие выходные в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления семь водителей: трое управляли в состоянии опьянения, четверо ехали без прав.
В отношении нарушителей составили административные материалы, автомобили перевезли на штрафстоянку.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность - лишение прав от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.
За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность - до двух лет лишения свободы.
За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
В ГИБДД призывают горожан сообщать о пьяных автолюбителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.
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