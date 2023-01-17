Семь земельных участков выставили на аукционе в Петрозаводске

Городские власти сообщили о проведении аукционов на право заключение договоров аренды семи участков.

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Петрозаводске пройдет 28 февраля. Заявки на аукцион принимают до 17 и 27 февраля (до 17.00). Участников определят 28 февраля и 1 марта. Срок действия решений составит 2 года.

На февральский аукцион выставлены 4 участка: на улицах Судостроительной, Достоевского, Калинина и на проспекте Карла Маркса.

На аукцион, который пройдёт в марте, выставлены 3 участка: на Лесном и Первомайском проспектах, а также в Лососинском парке в районе Лососинского моста.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте администрации города, а также по телефону: 8 (8142) 71-36-79.