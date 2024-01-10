Семье матроса, погибшего на крейсере «Москва», после пожара в Паданах нашли новое жилье

Власти Медвежьегорского района встретились с Людмилой Франтиной, матерью нашего земляка, погибшего на затонувшем крейсере «Москва».

Как на своей странице в социальной сети написал глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов, состоялась встреча с Людмилой Юрьевной Франтиной, семья которой потеряла жилье в селе Паданы после пожара 6 января.



«Сгорело все имущество, в том числе и документы. Глава Паданского сельского поселения Юрий Мосийчук показал Людмиле Франтиной жилье из маневренного фонда в селе Паданы, сейчас семья готовится к переезду», — говорится в сообщении.







Представитель местного отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Валентина Зайкова передаст семье постельные принадлежности — матрасы, подушки и одеяла. Сгоревшие документы должны восстановить.