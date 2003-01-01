Семье погибшего на СВО жителя Карелии передали высокие государственные награды

Известия о наградах Александр Артамонов получил при жизни.
В Сегеже семье Артамонова Александра Юрьевича, погибшего при выполнении боевых задач, передали государственные награды. Супруге военнослужащего вручены медаль «За храбрость» II степени, медаль «За отвагу» и медаль «За воинскую доблесть».
Александр Артамонов родился и жил в Сегеже, окончил школу № 6, проходил службу в Муроме, вел предпринимательскую деятельность. В сентябре 2023 года принял решение отправиться на службу.
Награды были присвоены при жизни, однако вручены семье посмертно.
