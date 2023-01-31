Семье с пятью детьми власти Карелии выдали землю, у которой уже есть хозяин

Министерство имущественных и земельных отношений республики выделило для строительства жилья семье Левиных из Петрозаводска чужой земельный участок.

В Пряжинском районном суде рассматривают гражданское дело о земельном споре. В 2020 году семье Александра Левина, который вместе с женой воспитывает пятерых детей, выдали бесплатный участок в поселке Кудама для строительства дома.



В начале этого года, когда дом был уже построен, выяснилось, что практически вся земля Левиных на самом деле принадлежит другому человеку. Эта женщина и подала в суд — как на министерство имущественных и земельных отношений Карелии, так и на Левиных.





«После такой новости неделю с женой не спали. Детям пока не рассказываем, молчим, старший только знает. Все для детей хотелось сделать, мы ради этого участка через многое прошли», — рассказал «Столице на Онего» Александр Левин.



Как продвигается судебный процесс, рискует ли многодетное семейство лишиться выданного участка и что думает по этому поводу детский омбудсмен республики — читайте в нашем материале: «Резиновая Кудама или министерство с ограниченной ответственностью».