Семье участника СВО в Лахденпохском районе окажут адресную помощь

Житель поселка Терву Виктор Копыльцов ушел на СВО одним из первых.

На передовой боец-зенитчик был ранен, но, восстановившись, вернулся в строй. Сейчас подразделение, в котором он служит, охраняет трассу снабжения наших войск.



На малую родину Виктор Копыльцов приехал в отпуск, после которого его подразделение ожидает переформирование. Боец вновь отправится на передовую.



«Пока Виктор в отпуске, нужно успеть сделать важные хозяйственные дела, которых накопилось немало. Одна из задач — убрать ветхий сарай с приусадебного участка», — рассказали в паблике Лахденпохского района в соцсети «ВКонтакте».



С этим вопросом житель Терву и его супруга Наталия пришли на прием к главе администрации Куркиекского сельского поселения Сергею Новожилову и председателю Совета поселения Тимуру Газимагомедову. И получили четкий ответ: помощь будет оказана.



«Мы понимаем, как непросто семьям участников спецоперации, проживающим в частном секторе, справляться с бытовыми проблемами в отсутствие хозяина дома. Поэтому обязательно поможем в уборке старого сарая и утилизации строительного мусора. Это наш долг — поддерживать тех, кто защищает интересы Родины», — сказал Тимур Газимагомедов.



Также семье участника СВО помогут с доставкой дров.