Семейная история открыла для художника из Карелии трагедию его народа

Художник Владимир Лукконен создал графический роман о Карельском восстании.

Накануне Нового года в Национальном музее Карелии открылась выставка, посвященная Карельскому восстанию 1921-1922 годов. Одними из главных ее экспонатов стали эскизы графического романа Владимира Лукконена «Эхо над ягелем», в котором отразилась судьба его родного деда Василия (Васко) Лукконена, участвовавшего в восстании.

«Столица на Онего» поговорила с художником о том, как создавался этот роман, и о том, как поиски деда привели его к изучению трагических для карельского народа событий столетней давности.

«Сюжет романа получился простой. Охватить в нем все Карельское восстание я бы, наверное, не смог, однако поскольку меня интересовала судьба деда и его семьи, то я попытался показать это восстание через их судьбу», – рассказал Владимир Лукконен.

Читайте полностью в статье: «Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда».