Супруги из Карелии поверили в прибавку к пенсии и отдали мошенникам 3,7 млн рублей

Супруги отдали незнакомцам все свои сбережения, кредитные средства и занятые у родственников деньги.
56-летняя жительница Сортавальского округа сообщила в полицию, что она и ее муж стали жертвами крупной аферы. Все началось с телефонного звонка, когда неизвестная женщина рассказала о повышении пенсий. Для оформления прибавки она попросила номера СНИЛС супругов.
Через час пенсионерам позвонил человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он убедил их, что мошенники похитили их деньги, и предложил «помочь» — перевести сначала полмиллиона рублей на «безопасные счета», а затем сделать еще несколько переводов. Поддавшись панике, супруги не только отдали все свои сбережения, но и взяли кредит, а также заняли деньги у родственников.
Позже выяснилось, что никаких «безопасных счетов» не существовало — все 3,7 миллиона рублей ушли аферистам. Пострадавшие обратились в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.