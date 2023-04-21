Семейная пара из Карелии покорила Казбек с мечом

Супруги из Кондопоги поднялись с мечом на потенциально активный стратовулкан в Грузии.

Алексей и Александра Петрик, занимающиеся мечевым спортом и фехтованием, взобрались на Казбек. На вершине вулкана жители Кондопоги развеяли флаг и подняли над облаками меч, пишет «Фактор News».

«Мы успешно добрались до вершины Казбека и не менее увлекательно спустились вниз. Было сложно, но оно того стоило», — написал Алексей в соцсети.

Фото восхождения опубликованы здесь.