Семейная пара из Кондопоги отметила «сапфировую» свадьбу

В Кондопоге 16 января отметили редкий семейный юбилей. Супруги Андрей Иванович и Галина Гунаровна Зубовы отпраздновали 45 лет брака, что называется «сапфировой» свадьбой.
История пары началась в детстве — они познакомились в песочнице. Спустя годы это детское знакомство переросло в крепкую семью. За 45 лет совместной жизни супруги воспитали двоих детей и стали бабушкой с дедушкой.
Андрея и Галину объединяют общие интересы, особенно они ценят активный отдых. Как отметили в день юбилея, секрет их долгого семейного счастья — взаимное уважение и любовь.
Торжественная церемония прошла в кондопожском отделе ЗАГС. Супруги поставили свои подписи в Книге почетных юбиляров. Паре вручили свидетельство о свадебном юбилее и поздравительный адрес от главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.
