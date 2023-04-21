Семейные будни журавлей запечатлел фотограф в заповеднике на севере Карелии (ВИДЕО)

В Кандалакшском заповеднике на границе Карелии и Мурманской области серые журавли выводят птенцов.
Видео с серыми журавлями было опубликовано на официальном паблике Кандалакшского природного заповедника.
«Семейные будни серых журавлей», — назвали видео в паблике.
Ранее в заповеднике «Костомукшский» на северо-западе Карелии показали «чудо жизни».
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