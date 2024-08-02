Семейные посиделки в Карелии закончились убийством

Выпивший муж задушил жену веревкой в Лахденпохском районе.

Трагедией закончились семейные посиделки 1 августа текущего года в поселке Райвио Лахденпохского района Карелии. Об этом сообщили в Следкоме республики.

Супруги вместе выпивали спиртное и поссорились. Во время ссоры муж веревкой задушил свою жену.

Мужчину задержали по горячим следам. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.