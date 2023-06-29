Семейный наркоподряд в Карелии закончился 24 годами колонии

Оглашен приговор по делу супругов Калевых, признанных виновными по наркостатьям, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

В пятницу, 30 июня, Верховный суд республики вынес приговор по делу супругов Калевых, обвиняемых в тяжком и особо тяжком преступлениях, связанных с наркотиками.



26-летнего С. Калева отправили на 16 лет в колонию строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 300 тысяч рублей.



22-летней Е. Калевой присудили восемь лет колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.



Отдельным постановлением принято решение о судьбе малолетнего ребенка осужденных, оставшегося без попечения родителей.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов республики.



В пресс-службе карельской прокуратуры добавили, что супруги с неизвестным третьим нашли специальное оборудование, прекурсоры и иные вещества, необходимые для производства наркотика, а также арендовали дом в садоводческом товариществе в Пряжинском районе, где организовали его серийное производство.

Соучастники делали жидкость, содержащую наркотическое средство мефедрон. При задержании у них изъяли 46 килограммов наркотика.