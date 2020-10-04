Жительница Карелии ударила мужа ножом, чтобы он не побил ее

В Кондопожском районе семейная ссора закончилась вызовом скорой помощи, сообщили в МВД по Карелии.

Сентябрьским днем 46-летняя жительница города бумажников поссорилась с 43-летнием супругом. Тому не понравилось, что спутница жизни отсутствовала дома всю ночь. В ходе конфликта она, по версии полицейских, взяла кухонный нож и нанесла мужу удар в плечо. Впоследствии участковому женщина пояснила, что своими действиями собиралась упредить побои мужа.

Самостоятельные попытки жены оказать раненому первую помощь результата не дали, пришлось вызывать скорую помощь. Медики застали обоих в алкогольном опьянении.

Подозреваемой максимально грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.