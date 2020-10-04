890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сильные дожди надвигаются на Карелию: МЧС призывает соблюдать осторожность 1
04.10.2020 15:44
Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам 5
04.10.2020 19:40
Опубликовано видео столкновения мотоциклистки с микроавтобусом в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
04.10.2020 16:02
Вирусолог предположил, как долго продлятся ограничения из-за коронавируса 3
04.10.2020 21:20
Власти Петрозаводска вновь вышли на охоту за нелегальными торговцами 7
04.10.2020 14:41

Жительница Карелии ударила мужа ножом, чтобы он не побил ее

Новости. Криминал
09:48, 05 Октября 2020
фото: © *saipa
Загрузка...

В Кондопожском районе семейная ссора закончилась вызовом скорой помощи, сообщили в МВД по Карелии.

Сентябрьским днем 46-летняя жительница города бумажников поссорилась с 43-летнием супругом. Тому не понравилось, что спутница жизни отсутствовала дома всю ночь. В ходе конфликта она, по версии полицейских, взяла кухонный нож и нанесла мужу удар в плечо. Впоследствии участковому женщина пояснила, что своими действиями собиралась упредить побои мужа.

Самостоятельные попытки жены оказать раненому первую помощь результата не дали, пришлось вызывать скорую помощь. Медики застали обоих в алкогольном опьянении.

Подозреваемой максимально грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-05 11:30:54
Самобытные.
карел
2020-10-05 10:20:28
Ну вот и повеселились , погуляли на славу .
нетюлень
2020-10-05 11:41:17
карел, вот идиоты пьяные.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
28.09.2020, 16:12
Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации

Аналитика

Сегодня 11:21
Обществоведение
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Петрозаводский гинеколог Алексей Иванов о деликатных женских проблемах, новых методиках и любви к профессии.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 9
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»