Семейный пленэр «РКС-Петрозаводск» прошел в Петрозаводске

В живописном сквере «Аквамарин» собрались сотрудники-родители и их дети, чтобы нарисовать цветными мелками Онежское озеро у водозаборных очистных сооружений.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» заботится о культурном досуге своих сотрудников и их детей: прошло одно из самых душевных и уютных мероприятий – семейный пленэр, приуроченный к 90-летию Водоканала и 20-летию «РКС-Петрозаводск».

Это был не просто мастер-класс по живописи, а настоящий праздник, где взрослые ненадолго стали детьми, а дети – художниками. Под чутким руководством художника-педагога по живописи и арт-организатора Дарьи Логиновой на холстах постепенно оживали бирюзовая гладь воды, зелень деревьев и чистое голубое небо.

Нам очень повезло с погодой – этим дождливым летом организовать пленэр было настоящей удачей, - делится Дарья. – Спасибо большое «РКС-Петрозаводск» за организацию настоящего семейного праздника. Как художник и арт-организатор я особенно ценю рисование с натуры – оно учит замечать детали, различать оттенки и чувствовать пространство. Это полезно и детям, и взрослым: природа развивает художественный вкус и цветочувствительность.

После творческой части участников ждали душевные посиделки с угощениями и обмен впечатлениями. Но самым ценным сувениром для каждого стала собственная картина – память о дне, который подарил столько позитивных эмоций.

Отдельная благодарность Профсоюзной организации группы компаний «РКС-Петрозаводск» за помощь в подготовке этого прекрасного мероприятия.

«РКС-Петрозаводск» уверены, что подобные встречи сближают не только семьи, но и весь коллектив. И убеждены, что важно ценить не только труд своих сотрудников – немаловажно дорожить теплыми человеческими отношениями внутри коллектива.