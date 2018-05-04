Семейным фермам Карелии раздадут 90 млн рублей на развитие

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики готово предоставить гранты семейным фермам, занимающимся животноводством.

Минсельхоз Карелии объявил конкурсный отбор для предоставления субсидий фермерам. Деньги на поддержку семейных животноводческих ферм будут предоставлены из бюджета Карелии. На эти цели выделено около 90 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

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