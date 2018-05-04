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Новости. Экономика
11:49, 04 Мая 2018

Семейным фермам Карелии раздадут 90 млн рублей на развитие

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Министерство сельского и рыбного хозяйства республики готово предоставить гранты семейным фермам, занимающимся животноводством.

Минсельхоз Карелии объявил конкурсный отбор для предоставления субсидий фермерам. Деньги на поддержку семейных животноводческих ферм будут предоставлены из бюджета Карелии. На эти цели выделено около 90 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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