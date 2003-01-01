Семейство медведей перебежало дорогу в Олонецком районе

Медведицу с медвежонком встретили на дороге вблизи карельской деревни.
Косолапые перебегали дорогу вблизи деревни Мегрега в Олонецком районе. Об этом рассказали в паблике «Подслушано в Олонце | Олонец | Олонецкий район» в ВК.
- Медведица с медвежатами пошла в Мегрегу со стороны кладбища, - говорится в сообщении.
Водитель поделился записью с видеорегистратора. Видно, как семейство косолапых перебежало дорогу и спешно направилось в лес.
Ранее медведицу с собакой в зубах заметили вблизи поселка в Карелии.