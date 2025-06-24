Медведицу с собакой в зубах заметили вблизи поселка в Карелии

Медведицу с добычей в зубах в окружении медвежат заметили в Кондопожском районе.
Вместе с медведицей были медвежата. Видео появилось в паблике «Подслушано в Кондопоге.
Хищников увидели недалеко от поселка Березовка в Медвежьегорском районе. Как рассказали авторы видео, медведица несла в зубах собаку.
«Любители лесных прогулок и грибники, будьте осторожны», — написали авторы видео.
Ранее встреча с диким зверем произошла у петрозаводчан в окрестностях города, возле дороги на Лососинное. Дикий зверь успел серьезно ранить одну из собак по кличке Герат. В тот же вечер пострадавшему псу помогли в ветеринарной клинике.
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