Семеро детей в Карелии пострадали при катании с горок на «ватрушках»

Врач Детской республиканской больницы им. И. Н. Григовича предупредила об опасности катания на «ватрушках».
С начала года в больницу обратились уже семь маленьких пациентов с травмами после катания на «ватрушках». Об этом рассказали в Минздраве Карелии.
— Зафиксированы переломы черепа и позвоночника, — рассказали медики.
Главный врач Детской республиканской больницы им. И. Н. Григовича Инга Леписева предупредила об опасности этой забавы. Ватрушка абсолютно неуправляемая, ее невозможно самостоятельно остановить или выпрыгнуть с нее вовремя. На большой скорости тюбинг бесконтрольно крутится вокруг своей оси, превращаясь в смертельно опасный аттракцион. Чем компактнее она и чем крепче «ватрушка» надута, тем стремительнее её движение.