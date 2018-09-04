Семеро на одного: в центре Петрозаводска компания избила человека

На улице Антикайнена в Петрозаводске компания из семи человек напала на 29-летнего мужчину.

Как во вторник рассказали в региональном управлении Росгвардии, инцидент произошел в ночь на субботу. На проспекте Ленина пострадавший обратился к сотрудникам вневедомственной охраны и рассказал, что неизвестные напали на него на улице Антикайнена.

"Мужчина получил телесные повреждения, у него была похищена сумка с деньгами и документами. По его словам, нападавших было семеро, у одного из них кисть руки в гипсе", - рассказали в Росгвардии.

Информация о случившемся была передана в дежурные части правоохранительных органов.

Проехав на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили часть вещей, кроме денег и военного билета. Другая группа заметила в районе Октябрьского проспекта молодого человека с гипсом, внешность которого соответствовала ориентировке. Он был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

"Личности товарищей задержанного устанавливаются, выясняется местонахождение похищенного имущества", - отметили в управлении.