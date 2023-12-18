Семеро водителей, забыв посмотреть на знаки, лишились автомобилей в центре Петрозаводска

Машины помешали работе снегоуборочной техники на двух улицах карельской столицы.
В ночь с понедельника на вторник, 19 декабря, в центре Петрозаводска проводилась уборка снега. Об этом накануне предупреждали автомобилистов.
Однако, как сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы, несколько автовладельцев проигнорировали и предупреждения, и требования дорожных знаков, запрещающих с 0 до 6 утра вторника стоянку на улицах Свердлова и Дзержинского.
Припаркованные автомобили были эвакуированы на спецстоянку. Нарушителей ждет штраф 1.5 тысячи рублей.
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