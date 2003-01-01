Семерых пьяных водителей отстранили от управления автомобилями в Петрозаводске

Статистику грубых нарушений ПДД опубликовали в ГАИ по городу.

В минувшие выходные дни, 15 и 16 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска устранили от управления восемь водителей, семь из которых находились за рулём в нетрезвом виде, а один не имел водительского удостоверения. Об этом сообщили в ГАИ по городу.

Остановленные автомобили дорожные полицейские переместили на специальную стоянку, а в отношении нарушителей составили административные материалы.

— Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет, — написали в ведомстве.

Там также предупредили, что если человек, не имеющий права на управление автомобилем, сядет за руль, ему будет грозить штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.

Ранее мы писали, что с начала 2025 года на дорогах Карелии произошло 628 ДТП, в результате которых 862 получили различные травмы, а 57 — погибли.