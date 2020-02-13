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Семерых жильцов вывели из горящего дома в Карелии

Новости. Происшествия
09:50, 14 Февраля 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Пожар произошел 13 февраля в Олонце, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.00 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района привлекались для ликвидации пожара в жилом пятиэтажном доме на ул. Урицкого, 2А. В 10.07 пожар ликвидирован.

Сгорели электрический щиток на площади 0,5 км и стена подъезда на площади 0,5 кв м.

Из горящего дома вывели семерых жильцов без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Погибших и пострадавших нет.

Прична, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее семерых детей вывели из горящего общежития в Беломорске.

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