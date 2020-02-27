Семьи Карелии стали чаще тратить маткапитал на повседневные нужды

Число семей, подавших заявления на ежемесячную выплату из маткапитала, в январе 2020 года возросло в четыре раза по сравнению с прошлым январем.

"С каждым годом всё больше семей пользуются возможностью получать ежемесячную выплату из средств маткапитала. Так, если за январь 2019 года в Карелии было подано 58 заявлений (9% от общего числа заявлений о распоряжении средствами маткапитала), то за январь 2020 года – 257 заявлений (66% от общего числа принятых заявлений о распоряжении средствами маткапитала)", - информирует карельское отделение Пенсионного фонда.

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