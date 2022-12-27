Семьи мобилизованных получат право на бесплатную заморозку генетических материалов

Семьи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации получат бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке.

Об этом ТАСС сообщил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.

«На мое обращение к председателю правительства РФ „О создании бесплатного криобанка генетического материала и изменений в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для граждан РФ, участвующих в СВО“ нами получен ответ. Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022–2024 годы. Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования», — рассказал он.

По словам адвоката, в настоящее время его организация планирует обратиться в интересах нескольких пар, чьи мужья призваны на СВО по мобилизации, за оказанием медицинской помощи по бесплатной криоконсервации генетического материала.