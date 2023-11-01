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Семьи раковых больных рассказали о донорстве костного мозга

Новости. Общество
12:10, 03 Ноября 2023
фото: © Freepik

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Российский регистр доноров костного мозга насчитывает чуть более 200 тысяч человек.

Как сказал один из героев нашей сегодняшней статьи, при многомилионном населении России регистр доноров костного мозга насчитывает чуть более 200 000 тысяч человек.

«Аналогичный регистр в Германии — более восьми миллионов доноров! — отметил собеседник „Столицы на Онего“. — Это самый крупный регистр в Европе. И не потому что они там с уникальным набором клеток, а потому что есть государственная политика, направленная на поддержку доноров и донорского движения. Можно же обеспечить доноров социальными льготами — дополнительными днями отдыха, санаторно-курортным лечением и прочим. Мы вспоминаем о донорстве костного мозга раз в год — осенью — во всемирный день костного мозга. Провели акции, месячники, и забыли. Поверьте мне, этого недостаточно, государству нужно уделять больше внимания информационным кампаниям, в которых регулярно принимают участие значимые для общества люди — известные телеведущие, актеры, спортсмены. Нужно развеять мифы и „страшилки“ вокруг этого вида донорства».

Так сказал наш герой Алексей, потерявший любимую супругу. Диагноз - миелоидная саркома. С недугом было бы больше шансов справиться, если бы вовремя нашелся донор костного мозга. 

«Столица на Онего» публикует несколько трагических и одновременно полных надежды историй семей, столкнувшихся со страшной болезнью - рак.

Стать потенциальным донором костного мозга можно двумя способами: сдать кровь из вены или мазок из полости рта.

На любые вопросы, касающиеся донорства костного мозга и вступления в федеральный регистр доноров костного мозга, готовы ответить специалисты республиканской станции переливания крови по номерам телефонов:

8 (814-2) 76 42 66 — отдел комплектования донорских кадров;

8 965-817-58-80, врач-трансфузиолог отдела комплектования донорских кадров.

Обратиться в карельский регистр неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток и получить ответы на все вопросы, а также узнать, как пройти типирование путем сдачи мазка из полости рта (способ доступен из любой точки России), можно по указанным адресам: bmdonego ; Карельский регистр доноров костного мозга / VKЭлектронная почта.

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