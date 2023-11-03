Семьи смогут направлять маткапитал на реконструкцию танхаусов

Дома блокированной застройки можно будет ремонтировать за счет средств материнского капитала также, как и объекты индивидуального строительства, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Новый законопроект по расширению применения материнского капитала рассмотрели сегодня на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сенаторы одобрили инициативу, которая разрешает семьям использовать средства маткапитала на реконструкцию домов блокированной застройки и других объектов капитального строительства, где расположены квартиры с отдельными выходами на земельный участок. Сегодня ремонт за счет маткапитала могут сделать только обладатели индивидуальных домов. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Сейчас обладатели сертификатов на материнский капитал не могут направить деньги на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и других строениях с отдельным входом. При этом все больше семей выбирают для себя дома блокированной застройки. Понятно, что с рождением детей хочется провести реконструкцию, увеличить площадь жилья, улучшить жилищные условия. Изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предоставят семьям такую возможность. В Карелии уже неоднократно расширяли действие регионального материнского капитала. Сейчас семьи могут использовать эти деньги на покупку сельхозтехники или отечественного автомобиля, ремонт квартиры или покупку стройматериалов. И на этом карельский парламент не остановится. В конечном итоге, все эти изменения направлены на решение демографической проблемы», - отметил Игорь Зубарев.