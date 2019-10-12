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Новости. Общество
19:40, 12 Октября 2019
фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание и сделала первое публичное обращение

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Семья Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и сделала первое публичное обращение, которое разместила на официальной странице актрисы в Instagram.

В частности, близкие прокомментировали право на частную жизнь, громкие заявления некоторых СМИ, а также настойчивые вопросы журналистов, которые те задают коллегам артистки, пишут Вести.ру.

В первом обращении семья выразила огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ. Близкие Заворотнюк отметили, что данный профиль заблокирован, поскольку "массовый и единый порыв робототизированная система не смогла переварить". К слову, в настоящее время аккаунт уже разблокирован.

Семья в обращении поблагодарила всех близких, родных, друзей, коллег и неравнодушных за поддержку. В числе тех, кому выразили персональную благодарность, Стас Михайлов и его супруга, Николай Басков, Emin, Анна Семенович, Зара, Наталья Королева.

Далее в Instagram опубликован пост, в котором отмечается, что коллеги Заворотнюк в ярости от вопросов репортеров по поводу состояния актрисы. В качестве примера привели случай с режиссером и актером Алексеем Кирющенко. Он пригрозил представителям СМИ такой же участью, как и у Анастасии, если те не перестанут лезть.

Кроме того, семья актрисы прокомментировала последнюю новость, которой в настоящее время пестрят многие СМИ. Якобы Заворотнюк в настоящее время находится в состоянии сопора (глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности). Родственники актрисы заявили, что подобные публикации — ложь.

В семье Заворотнюк отметили, что тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право, которое нужно уважать. В сообщении говорится, что родственники не готовы к визитам непрошеных гостей, они считают недопустимым, когда представители разных изданий "караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо". По словам близких Заворотнюк, некоторые вовсе пытаются прорваться через пост охраны, "наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения". Также в сообщении упомянуты случаи того, когда "инсайдеры" готовы продать фото болеющего человека.

К посту прикреплен ряд фотографий, на которых демонстрируются люди со смартфонами, камерами в руках, пытающиеся сделать снимок. "Мы хотим, чтобы страна знала "героев" в лицо", — заявила семья Анастасии Заворотнюк. "Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса, снова за гранью добра и зла. Мы официально заявляем: нет, это неправда!", — резюмируют близкие в подписи к посту.

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