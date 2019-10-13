Семья Анастасии Заворотнюк выложила в сеть ее новые фото

Новые фотографии Анастасии Заворотнюк появились в ее аккаунте в Instagram.

Таким образом семья решила поздравить актрису и ее супруга Петра Чернышева с 11-й годовщиной свадьбы, сообщает агентство Ura.ru.

"В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все", - подписали родственники романтические фотографии с дня бракосочетания и венчания пары. Авторы текста добавили, что верят в то, что любовь обладает исцеляющей силой и может творить чудеса.

Всего за несколько часов под снимками появилось ста тысяч лайков. Все подписчики желают Анастасии быстрее выздороветь и прожить со своей семьей долгую жизнь.

Летом в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Якобы артистка лечится в одной из клиник Москвы. Близкие актрисы не выступали с официальными заявлениями по этому поводу, предпочитая хранить молчание. Затем появилась информация о том, что артистка находится в состоянии сопора (глубокого сна), но семья эти данные опровергла. Близкие актрисы попросили уважать их право на то, чтобы переживать тяжелую для них ситуацию без внимания СМИ.