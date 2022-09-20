Семья экс-спикера Петросовета Боднарчука отдаст государству 17 млн рублей, гараж и внедорожник

Верховный суд Карелии оставил в силе решение петрозаводского городского суда об обращении в доход государства части имущества бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука и его гражданской супруги.

Верховный суд Карелии оставил в силе решение судьи петрозаводского городского суда Елены Ермишиной. Последняя 26 мая поддержала требование прокуратуры республики об изъятии у семьи бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука 16,9 миллионов рублей, иномарки и гаражного бокса, для передачи их государству. Как ранее мы сообщали, тем самым суд удовлетворил соответствующий иск прокурора Карелии Дмитрия Харченкова. Он касается обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не было представлено сведений о приобретении его на законные доходы.

Напомним, в основе иска лежало утверждение, что семья влиятельного городского чиновника в интересующий суд период потратила намного больше, нежели официально заработала. Надзорный орган утверждал, что экс-председатель Петросовета приобретал машины, квартиры и парковочные места, после чего записывал имущество на свою гражданскую супругу, брак с которой не был официально зарегистрирован.

Из десяти приобретенных фигурантами объектов, заинтересовавших следствие, в собственности гражданской супруги осталось только два – гаражный бокс и машина «Land Rover Range Rover» 2017 года. На это имущество сейчас наложен арест. Все остальное уже реализовано: 3 дорогостоящих автомобиля иностранных марок, 3 квартиры и 2 машино-места на общую сумму 16,9 млн рублей.

Бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину он не признает.