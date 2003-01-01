Семья из Белгородской области заблудилась в «плотной лесной чаще» Олонецкого района

Гости Карелии ушли гулять по лесу и не смогли найти обратную дорогу.
В окрестностях деревни Туксы Олонецкого района потерялась семья из Белгородской области, сообщили в добровольно-спасательном отряде «Длинный берег» города Олонца. Мужчина и двое детей отправились на прогулку в лес и не смогли найти дорогу в обратную сторону.
— На помощь к гостям Карелии выдвинулись сотрудники полиции, волонтёры и отзывчивые местные жители. Ситуация осложнялась тем, что на момент начала поисков уже стемнело, плотная лесная чаща, ночная темнота и проливной дождь значительно затрудняли работу поисковиков. (…) Несмотря на все сложности, к полуночи поисковая группа смогла выйти на пропавших, — рассказали там.
Все члены семьи остались живы, однако мужчине потребовалась госпитализация — многочасовое пребывание в холодном лесу в состоянии стресса подорвало здоровье южанина.
