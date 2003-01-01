Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья из Прионежского района Карелии стала победителем всероссийского конкурса «Семья года».

Валерий Игоревич и Александра Александровна Кулаковские победили в номинации «Многодетная семья». Об этом сообщили в правителсьтве Карелии.

Семью Кулаковских наградили на торжественной церемонии, которая состоялась в Национальном центре «Россия». Лучшие семьи страны получили дипломы в шести номинациях, включая «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Сельская семья».

В 2025 году конкурс прошел в десятый раз. Участие в нем приняли почти 11 тысяч семей со всей страны. Из 460 заявок, поступивших из разных регионов, организационный комитет выбрал 89 семей-победителей.

