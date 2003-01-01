Семья из Карелии стала лучшей многодетной семьей России

Семья Кулаковских из Прионежского района Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года».

Они стали лучшими в номинации «Многодетная семья». Супруги Валерий и Александра живут вместе уже 16 лет и воспитывают пятерых детей.

Поздравляем семью Валерия Игоревича и Александры Александровны Кулаковских с победой в конкурсе и желаем счастья, любви, семейного благополучия и процветания, спортивных и творческих успехов, новых достижений, — поздравили семью в Управлении ЗАГС Республики Карелия.

Их главная семейная традиция — проводить как можно больше времени вместе и радоваться своему единству.

Девиз семьи звучит так: «В главном — единство, во второстепенном — свобода и во всём — любовь».

Конкурс «Семья года» в 2025 году проходил в десятый раз. Его цель — сохранять и укреплять традиционные семейные ценности. В этом году в число победителей вошли 89 семей из разных регионов России. Семья Кулаковских представила Карелию на всероссийском этапе после победы в региональном отборе.