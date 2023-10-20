Семья из Петербурга с 8-летним ребенком пострадала в ДТП на трассе в Карелии

Днем 22 октября в Медвежьегорском районе республики в дорожной аварии пострадали два человека.

По предварительным данным Госавтоинспекции региона, 22 числа, в 12.55, на 597 километре федеральной автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск» произошло ДТП.



35-летняя автоледи за рулем автомобиля Kia не учла дорожные и погодные условияи оказалась в кювете.



В результате травмирована она и 8-летний пассажир. Оба - жители Санкт-Петербурга.



Напомним, ранее мы сообщали о ДТП в центре Петрозаводска - на перекрестке улиц Анохина и Красной.