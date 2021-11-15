Семья из Петрозаводска перевела мошенникам 3,5 млн рублей, участвуя в «секретной операции»

Мошенники вынудили горожан взять кредиты и перевести деньги злоумышленникам.

В отдел петрозаводской полиции обратилась 58-летняя горожанка. Женщина рассказала, что она и её 63-летний супруг стали жертвами аферистов. Об этом информирует МВД.

Петрозаводчанка пояснила, что в начале декабря ей поступил звонок от неизвестного, который представился специалистом службы безопасности банка. Он сообщил собеседнице, что на неё и мужа незаконно оформлены займы в размере 3,5 млн рублей.

Для того, чтобы отменить неправомерные операции и разоблачить злоумышленников, звонивший рекомендовал семье получить кредиты в финансовых учреждениях на ту же сумму, обналичить деньги, а затем перевести их на «безопасные» счета.

Затем на связь с супружеской парой вышел якобы представитель силового ведомства. «Майор» подтвердил информацию об аферистах на территории республики и потребовал следовать всем инструкциям. Также он уведомил о том, что операция по поимке преступников идет под грифом «секретно» и узнать о ней никто не должен.

На протяжении месяца, находясь под пристальным вниманием «работника кредитной организации», жители карельской столицы оформили на себя кредиты в трёх банках и перевели многомиллионную сумму. Затем потерпевшие осознали, что попались на уловку злоумышленников.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», возбуждено и расследуется уголовное дело.

За 2021 год дистанционные мошенники обманным путём похитили у жителей региона более 360 миллионов рублей, заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что мечтавший о достойной работе житель Петрозаводска перевел мошеннику 230 тысяч рублей.