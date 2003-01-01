Семья из Петрозаводска, потерявшая в пожаре дом, ищет пропавших котов

Во время пожара в Соломенном сбежали домашние любимцы — коты Мартин и Патрик. Горожан просят помочь с поиском питомцев.

В Петрозаводске семья инструктора по скандинавской ходьбе Оксаны Петровой осталась без крова после пожара. Об этом мы писали ранее.

Напомним, пожар произошел в ночь на 19 декабря на улице Горная. На тушение дома выезжали 24 пожарных на семи единицах техники. Спасатели тушили пламя четыре часа. Огонь уничтожил 200 квадратных метров жилой площади.

Хозяйка дома, Оксана Петрова, получила ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом, сейчас она находится в больнице. Семья просит о помощи, в соцсети открыт сбор средств.

— Друзья, пишу с тяжелым сердцем. У нас случилась беда… Очень неловко это писать, но если у вас есть возможность поддержать нас финансово, мы будем бесконечно благодарны. Сейчас важна любая помощь, — написала пострадавшая на своей странице в соцсети.

Люди лишились не только жилья, но и всех вещей и документов. Помимо потери имущества, семья столкнулась с еще одной бедой: во время пожара испугались и сбежали два домашних кота — Мартин и Патрик. Добровольцы ведут поиски, горожан просят помочь найти питомцев. Волонтеры просят местных жителей осматривать дворы, заглядывать под машины, в подвалы и кусты, а также помочь с расклейкой объявлений.

За каждого найденного кота назначено денежное вознаграждение. По всем вопросам, связанным с поиском питомцев, можно обращаться по телефону +79955549596 к Евгении.