Семья из Рыбреки приобрела автомобиль, благодаря материнскому капиталу

Многодетная семья из Прионежья направила средства на приобретение автомобиля Lada Granta.

На семейном совете супруги Авдеевы решили, что машину будут покупать в кредит. В апреле этого года заключили сделку с сервисным центром и оформили документы. В мае Анна Авдеева обратилась в отделение Центра социальной работы с заявлением о направлении средств регионального маткапитала на приобретение автомобиля в размере 105 500 рублей, которые были перечислены банку.

Как отметили в пресс-службе правительства Семья Авдеевых воспитывает троих детей. Мама – работник столовой, а глава семейства трудится на карьере. Он же водит машину, на которой семья часто ездит в Петрозаводск с детьми. Авдеевы любят путешествовать - например, недавно ездили в Санкт-Петербург.

Минсоцзащиты Карелии напоминает, заявление о предоставлении регионального материнского (семейного) капитала можно подать на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Мера поддержки предоставляется семьям по национальному проекту «Демография», инициированному Президентом Владимиром Путиным.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону Единого контакт-центра - 8 800 100 00 01.