Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Екатерина и Александр Стриженовы отдыхают в Карелии.

Как пишут Дни.ру, Екатерина Стриженова около года безуспешно пытается скрыть раздавшуюся фигуру под широкими нарядами. Но зорких поклонников не обманешь. Они заметили, что 50-летняя телеведущая, всегда выглядевшая стройной и подтянутой, проигрывает борьбу с лишним весом.

Екатерина набралась решимости и дала килограммам бой. Еще месяц назад она приступила к интенсивным тренировкам и потеряла 4 килограмма 200 граммов. Помог ей в этом, как признавалась Стриженова, и особый режим питания.

Но на этом звезда не остановилась. В сопровождении супруга Александра Екатерина уехала в Карелию, где поселилась в популярной среди звезд российского шоу-бизнеса детокс-клинике. И, как заметили подписчики, это явно пошло звезде на пользу.

"Мы в Карелии! Время остановилось….Давно вы просто гуляли по лесу, просто дышали, просто разговаривали, держась за руки?", - пишет Стриженова в Instagram.