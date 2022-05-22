Семья медведей вышла на трассу возле города в Карелии (ВИДЕО)

Медведицу с двумя медвежатами встретили автолюбители на трассе недалеко от Кеми.

Медведица и два маленьких медвежонка вышли на трассу в Кемском районе, недалеко от поселка «14 км дороги Кемь-Калевала». Видео встречи с ними появилось в паблике «Подслушано l Кемь».

«Будьте аккуратнее! Не доезжая Сокола, со стороны Кеми в километре ходит медведица и два медвежонка» — предупредили авторы видео.

Ранее в Костомукше местная жительница запечатлела медведя, который бродил по дачному участку.