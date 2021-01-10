Семья на внедорожнике попала под фуру в Карелии – водитель погиб

Во время новогодних праздников на трассе в Карелии произошло 11 ДТП, в которых 14 человек пострадали и один погиб, сообщили в ГИБДД Карелии.

В числе происшествий – 2 наезда на пешеходов, 3 съезда в кювет, 4 столкновения транспортных средств. Наибольшее число ДТП зафиксировано с 17 до 18 часов.

ДТП с летальным исходом произошло 4 января в Кондопожском районе около 17.00 водитель тягача Mercedes-Benz Actros 184 с полуприцепом допустил столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате происшествия погиб 45-летний водитель внедорожника, его пассажиры, 42-летняя женщина и 10-летнй ребенок, получили травмы. Также травмирован 30-летний водитель большегруза.

Еще один ребенок, 5-летний пассажир, пострадал в столкновении транспортных средств 7 января в Петрозаводске.

Всего на улицах Петрозаводска за выходные и праздничные дни января произошло 3 ДТП, в которых были травмированы 4 человека.

Отметим, что впервые в течение праздничных дней ГИБДД не давала сводку ДТП.