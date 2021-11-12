Семья оленей попала в объектив камеры наблюдения на севере Карелии (ВИДЕО)

Заповедник «Костомукшский» показал редкие кадры дикой природы.

Два оленя попали в кадр камеры наблюдения заповедника «Костомукшский». Ролик размещен в паблике учреждения.

"Родители, знакома ситуация? Вам хочется просто полежать, а неугомонное чадо скачет рядом и не понимает, зачем отдыхать, когда вокруг столько всего интересного? Но у этой важенки стоит поучиться спокойствию и философскому отношению к жизни", - гласит текст поста.

Ранее фотограф в Карелии запечатлел линьку северного оленя и узнал, куда пропадает шерсть.