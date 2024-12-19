Семья участника СВО из Медвежьегорска получила новое жилье

Очередной историей о новом жилье для семьи участника СВО поделились в Карелии.

Еще одна семья участника СВО обрела новый дом. Как рассказала Людмила Журавлева, глава Медвежьегорского района, военнослужащий Виктор, после перенесенного ранения и успешной реабилитации, вновь отправился исполнять свой воинский долг. А его семья вскоре переедет в новую квартиру.

Журавлева напомнила, что это стало возможным благодаря реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По инициативе Парфенчикова, в этом году сотни семей, в том числе семьи участников специальной военной операции, многодетные семьи и семьи с инвалидами, получили долгожданное жилье. Средства на эти цели были выделены из республиканского бюджета благодаря успешной реализации предыдущего этапа программы.