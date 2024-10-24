Семья в Карелии согласилась выплатить кредит за умершую родственницу

Суд Олонецкого района рассмотрел иск от банка.

В Олонецком районе Карелии суд рассмотрел гражданское дело по иску ПАО «Сбербанк России» о взыскании задолженности по кредитному договору. Об этом сообщил на сайте судебной инстанции.

Жительница района взяла кредит в 112.4 тысячи рублей на 42 месяца. Но скончалась, успев выплатить лишь 4 с небольшим тысячи рублей.

В итоге банк обратился в суд с иском к наследникам о расторжении кредитного договора и взыскании с ответчиков за счет наследственного имущества долга в 108 тысяч рублей и расходов по уплате государственной пошлины.

Ответчики во время рассмотрения дела добровольно выплатили долг, и банк отказался от исковых требований. Производство по делу было прекращено.

.